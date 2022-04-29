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50 минут назад

Лавров обвинил Запад в краже российского газа на 300 млрд долларов

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Западные страны присвоили себе свыше 300 млрд долларов, принадлежащих Российской Федерации, забрав деньги, перечисленные ранее за российский газ, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya.

"Наши западные друзья украли у нас более $300 млрд"
Фото: ТАССТАСС

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета Газпрома и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем 300 млрд долларов», – цитирует Лаврова ТАСС.

Он объяснил, что по факту было украдено то, что западные страны сами и заплатили за газ.

Названы последствия сокращения поставок газа из РФ в Европу

«Иными словами, они все эти годы пользовались нашим газом бесплатно», – заключил министр.

Компании,Сергей Лавров,Газпром,
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