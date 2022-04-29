"Наши западные друзья украли у нас более $300 млрд"

«Контракты, которые были подписаны до этой ситуации, предусматривали выплаты в долларах и евро. Эти платежи делались напрямую на счета Газпрома и держались в западных банках. Когда после начала специальной военной операции на Украине наши западные «друзья» украли у нас более чем 300 млрд долларов», – цитирует Лаврова ТАСС.