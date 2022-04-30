"Дочка" "Новатэка" предупредила об угрозе взрыва 500 вагонов с газом в Польше

Санкции отрезали дочернее предприятие российского "Новатэка" в Польше - Novatek Green Energy - от управления железнодорожным составом с цистернами сжиженного углеводородного газа (СУГ), из-за чего есть вероятность их самопроизвольного взрыва. Об этом предупредила сама компания.

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В начале этой недели Варшава ввела санкции против Novatek Green Energy, заморозив ее активы и исключив ее из процедуры госзакупок, из-за чего под угрозой значительных штрафов и уголовной ответственности компания приостановила поставки газа в стране. После этого Варшава обязала компанию передать управление своей газовой инфраструктурой местным госпредприятиям PGNiG и PSG. В ответ Novatek Green Energy для восстановления газоснабжения 10 коммун "предпринял все необходимые шаги".

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"Хотели бы обратить внимание на вопрос о других угрозах, связанных с введенными санкциями, - говорится в заявлении "дочки" "Новатэка". - Значительная и вполне реальная опасность связана с лишением компании контроля и предотвращением дальнейшей перевозки и разгрузки около 500 железнодорожных вагонов, заполненных сжиженным газом, законно въехавших в Польшу. В связи с физико-химическими свойствами СУГ, в случае более длительной стоянки этих вагонов на путях, повышения наружной температуры, а значит, и повышения давления газа в вагонах, возможен самопроизвольный выброс газа в атмосферу, а также его воспламенение, что привело бы к мощному и трудноуправляемому огню".

Компания не может предпринять никаких законных действий, чтобы избежать такого развития событий, поэтому призывает "немедленно и безопасно" доставить эти объемы газа в перегрузочный терминал. Этот газ предназначается автозаправкам и домохозяйствам по всей Польше.