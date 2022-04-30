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43 минуты назад

Financial Times: западные компании болезненно переживают уход из России

RT на русскомиещё 3

Западные компании, которые покидают рынок России, вынуждены «играть с огнём» и нести большие убытки из-за «болезненного выхода» из российских проектов, пишут обозреватели Financial Times Эндрю Джек и Стивен Морис.

FT: западные компании болезненно переживают уход из России
Фото: ТАССТАСС

В своей статье они приводят в пример французский банк, который продал свой бизнес в Москве и потерял €3,1 млрд.

По словам журналистов, сделка «ошеломила конкурентов» и показала, с какими трудностями сталкиваются западные гиганты.

Нефтедобывающие, автомобильные и другие предприятия поняли, что на рынке «не так много желающих купить их активы», а уход из России обойдётся им дорого, отметили журналисты.

Также американских и европейских коммерсантов беспокоит вопрос о возвращении в Россию в будущем, пишет РИА Новости со ссылкой на материал. По мнению колумнистов, перспектива возвращения выглядит туманно.

Путин оценил уход иностранных брендов из России пословицей

Как ранее отметил президент России Владимир Путин, многие компании утверждают, что покидают российский рынок, «но не уходят».

Некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти, заявил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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