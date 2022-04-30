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23 минуты назад

СМИ: Финляндия готовится к прекращению в мае поставок газа из России

ТАССиещё 2

Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в эту страну. Об этом в субботу сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из РФ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По ее данным, не позднее 20 мая финская сторона в лице государственной компании Gasum должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок российского газа за рубли.

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26 апреля "Газпром" направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Компании,Владимир Путин,НАТО,Газпром,
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