СМИ: Финляндия готовится к прекращению поставок газа из РФ

Правительство и компании Финляндии готовятся к тому, что в мае Россия прекратит поставки природного газа в эту страну. Об этом в субботу сообщает финская газета Helsingin Sanomat .

По ее данным, не позднее 20 мая финская сторона в лице государственной компании Gasum должна сообщить, принимает ли она условие оплаты поставок российского газа за рубли.

26 апреля "Газпром" направил в адрес компаний-импортеров Польши и Болгарии уведомление о прекращении с 27 апреля поставок газа из-за их отказа от проведения окончательных расчетов в российских рублях. 23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести оплату за экспорт российского газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что РФ откажется принимать платежи по таким контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.