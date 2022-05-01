СМИ узнали о планах McDonald's вернуться в Россию

«Наложено большое количество запретов сейчас со стороны Запада. Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый McDonald's по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта», — заявил источник.