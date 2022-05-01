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1 час назад

СМИ узнали о планах McDonald's вернуться в Россию

Газета.Ru

McDonald's может в ближайшее время вернуться в Россию, сообщает Daily Storm.

По данным издания, в апреле в Орландо прошло крупное собрание руководителей, на котором гендиректор компании Крис Капчинский выступил за скорейшее возобновления работы сети быстрого питания в России.

«Ашан» и Danone определились с будущим в России

При этом не исключено, что у McDonald's будет ребрендинг перед запуском деятельности в России.

«Наложено большое количество запретов сейчас со стороны Запада. Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый McDonald's по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта», — заявил источник.

Ранее в компании McDonald's заявили, что потери американской корпорации в результате прекращения работы в России и на Украине составили $127 млн.

Компании,Видео,Ашан,
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