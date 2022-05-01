СМИ узнали о планах McDonald's вернуться в Россию

McDonald's может в ближайшее время вернуться в Россию, сообщает Daily Storm.
По данным издания, в апреле в Орландо прошло крупное собрание руководителей, на котором гендиректор компании Крис Капчинский выступил за скорейшее возобновления работы сети быстрого питания в России.
При этом не исключено, что у McDonald's будет ребрендинг перед запуском деятельности в России.
«Наложено большое количество запретов сейчас со стороны Запада. Не исключаем, что будет какая-то смена названия, упаковок и прочего, чтобы на выходе это оставался всеми любимый McDonald's по качеству, но по внешнему виду отличающийся от американского продукта», — заявил источник.
Ранее в компании McDonald's заявили, что потери американской корпорации в результате прекращения работы в России и на Украине составили $127 млн.