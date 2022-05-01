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2 часа назад

Запущен польско-литовский газопровод GIPL

Майк Габриелян

Польско-литовский газопровод GIPL начал функционировать 1 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовскую компанию Amber Grid, реализующую проект.

Запущен польско-литовский газопровод GIPL
Фото: ReutersReuters

«Первого мая 2022 года, как и планировалось, газопровод GIPL, соединяющий Польшу и Литву, был запущен, передав первые потоки газа», - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что запуск газопровода позволил интегрировать балтийские страны и Финляндию в европейский газовый рынок, а также укрепил энергетическую независимость региона.

Официальная церемония введения газопровода в работу состоится 5 мая

GIPL (Gas Interconnection Poland–Lithuania) — газопровод между Польшей и Литвой. Он призван связать Прибалтику и Финляндию с системой Евросоюза. Общий объем инвестиций в проект составляет около 500 миллионов евро, Евросоюз финансирует до 60%. Вместе с литовской компанией Amber Grid его реализует польская компания Gaz-System.

Сейчас Прибалтика и Финляндия могут получать трубопроводный газ только из России. Единственной альтернативой является импорт сжиженного природного газа с терминала в Клайпеде.

Компании,ЕС,
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