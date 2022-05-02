Шведская сеть магазинов IKEA продлила дату закрытия магазинов в России, сообщает MK.RU. Торговые точки не будут работать до 31 августа.
Компания пояснила, что на данный момент не может вернуться на отечественный рынок из-за трудностей с логистикой. IKEA сохранит рабочие места и медицинскую страховку сотрудников, выплата зарплат продолжится.
«Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа», — цитирует объявление из паблика профсоюза работников IKEA издание «Деловой Петербург». Авторы сообщения подчеркнули, что сеть не планирует покидать российский рынок.
Ранее гендиректор сети гипермаркетов Hoff оценил вероятность возвращения сети IKEA в Россию.