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1 час назад

IKEA продлила дату закрытия магазинов в России

Мослента

Шведская сеть магазинов IKEA продлила дату закрытия магазинов в России, сообщает MK.RU. Торговые точки не будут работать до 31 августа.

IKEA продлила дату закрытия магазинов в России
Фото: ТАССТАСС

Компания пояснила, что на данный момент не может вернуться на отечественный рынок из-за трудностей с логистикой. IKEA сохранит рабочие места и медицинскую страховку сотрудников, выплата зарплат продолжится.

«Текущая работа магазинов/студий в режиме "за закрытыми дверями" пролонгируется до 31 августа», — цитирует объявление из паблика профсоюза работников IKEA издание «Деловой Петербург». Авторы сообщения подчеркнули, что сеть не планирует покидать российский рынок.

Ранее гендиректор сети гипермаркетов Hoff оценил вероятность возвращения сети IKEA в Россию.

Компании,Ikea,
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