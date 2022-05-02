Шведская сеть магазинов IKEA продлила дату закрытия магазинов в России, сообщает MK.RU . Торговые точки не будут работать до 31 августа.

Компания пояснила, что на данный момент не может вернуться на отечественный рынок из-за трудностей с логистикой. IKEA сохранит рабочие места и медицинскую страховку сотрудников, выплата зарплат продолжится.