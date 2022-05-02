Финская компания разорвала контракт с «Росатомом» на постройку АЭС

«Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project далось нелегко. В таком большом проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — заявил председатель правления Fennovoimа Эса Хярмяль.