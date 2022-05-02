Финская компания разорвала контракт с «Росатомом» на постройку АЭС

Заказчик строительства АЭС «Ханхикиви» в Финляндии компания Fennovoima разорвала контракт с российским «Росатомом». Об этом сообщается на сайте компании.
В пресс-службе организации отметили, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены.
«Решение о расторжении EPC-контракта с RAOS Project далось нелегко. В таком большом проекте есть значительные сложности, и решения принимаются только после тщательного рассмотрения. Мы полностью осознаем негативное воздействие и делаем все возможное, чтобы смягчить его», — заявил председатель правления Fennovoimа Эса Хярмяль.
Напомним, что 28 апреля Компания Exxon Neftegas Ltd. объявила о форс-мажоре по проекту «Сахалин-1» и сокращении нефтедобычи из-за санкций. Организация подчеркнула, что уже передала соответствующее уведомление всем участникам проекта.