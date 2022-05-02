Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл

Netflix отказался от разработки проекта Меган Маркл из-за сокращения расходов, связанного с резким снижением числа подписчиков. Об этом сообщает BBC News.

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В прошлом году созданная герцогом и герцогиней Сассекскими компания Archewell Productions объявила о новом проекте — мультсериале «Жемчужина», продюсером которого должна была стать Маган Маркл. Согласно задумке, мультсериал рассказывал о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной разными влиятельными женщинами из истории.

Несмотря на ограничения, Netflix продолжит работу над другими проектами Archewell Productions.