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2 часа назад

Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл

Lenta.ruиещё 1

Netflix отказался от разработки проекта Меган Маркл из-за сокращения расходов, связанного с резким снижением числа подписчиков. Об этом сообщает BBC News.

Netflix отказался от разработки мультсериала по проекту Меган Маркл
Фото: ераера

В прошлом году созданная герцогом и герцогиней Сассекскими компания Archewell Productions объявила о новом проекте — мультсериале «Жемчужина», продюсером которого должна была стать Маган Маркл. Согласно задумке, мультсериал рассказывал о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной разными влиятельными женщинами из истории.

Несмотря на ограничения, Netflix продолжит работу над другими проектами Archewell Productions.

Ранее сообщалось, что публикация отчетности видеосервиса Netflix привела к падению стоимости его акций на четверть (27,7 процента) — до 348,61 доллара. Негативная реакция инвесторов связана с первым за десять лет снижением числа подписчиков.

Компании,Netflix,
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