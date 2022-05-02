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47 минут назад

Минфин США разрешил транзакции с компанией "Газпром Германия" до 30 сентября

ТАССиещё 3

Министерство финансов США приостановило действие некоторых американских санкций и разрешило до 30 сентября 2022 году осуществление финансовых операций с компанией Gazprom Germania GmbH ("Газпром Германия"), а также любыми другими организациями, в которых ей принадлежит доля в 50% или выше. Об этом говорится в распространенной ведомством в понедельник специальной генеральной лицензии.

Минфин США разрешил сделки с "Газпром Германия" до 30 сентября
Фото: © EPA-EFE/FILIP SINGER© EPA-EFE/FILIP SINGER

"<...> Все транзакции с участием Gazprom Germania GmbH или любого юридического лица, в котором Gazprom Germania GmbH владеет, как напрямую, так и косвенно, долей в 50% или более, которые были запрещены <...> в рамках исполнительного указа [американского президента Джо Байдена] номер 14024 <...>, разрешены до 00:01 по времени Восточного побережья США (07:01 мск) 30 сентября 2022 года", - отмечается

Компании,Джозеф Байден,Казначейство США,Газпром,
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