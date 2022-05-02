В Италии предложили разрешить оплату газа из России в рублях

«В ходе сегодняшних переговоров мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами», - заметила она.