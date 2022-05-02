В Италии предложили разрешить оплату газа из России в рублях

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани в интервью европейскому изданию газеты Politico заявил, что следует на некоторое время разрешить европейским компаниям оплачивать российский газ в рублях. Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что было бы хорошо, по крайней мере, на несколько месяцев разрешить компаниям продолжать платить в рублях, пока мы понимаем правовую базу и последствия», - подчеркнул Чинголани.
Он добавил что вопрос о специфике выплат за топливо Европейская комиссия должна решить как можно быстрее.
Министр экологического перехода Франции Барбара Помпили сообщила ранее, что выступает против оплаты российского газа по схеме, предложенной Москвой. Она уточнила, что такой шаг идет вразрез с уже согласованным контрактом.
«В ходе сегодняшних переговоров мы намерены выразить солидарность с нашими европейскими коллегами, а также напомнить о правилах контракта, которые нельзя просто так нарушать. Мы продолжим платить в евро или долларах, в соответствии с контрактами», - заметила она.
Министр добавила также, что ответственные за энергетику министры стран ЕС продолжат разработку общей политики, призванной снизить зависимость от российских энергоносителей.