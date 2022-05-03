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1 час назад

BP потеряла более $20 млрд после выхода из «Роснефти»

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Чистый убыток британской нефтегазовой компании BP в первом квартале 2022 года составил $20,384 млрд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на отчёт компании. Основной причиной отрицательных финансовых показателей BP назвала решение о выходе из акционерного капитала «Роснефти». Глава британской компании Бернард Луни отметил, что добыча нефти в России будет снижаться.

Опубликована сумма чистого убытка ВР после выхода из "Роснефти"
Фото: ТАССТАСС

Между тем, выручка BP в первом квартале выросла на 40% — до $51,22 млрд, следует из её отчёта. Свободный денежный поток составил $8,21 млрд, увеличившись на 34%. Капитальные затраты компании снизились на 23% — до $2,929 млрд.

По словам Бернарда Луни, добыча нефти в России уже снизилась на 1 млн баррелей в сутки. Глава BP прогнозирует, что этот показатель вырастет вдвое.

«Мы оцениваем, что вне рынка уже примерно 1 миллион баррелей в сутки российской нефти. Это число может увеличиться в этом месяце, когда санкции вступят в силу, оно может вырасти в два раза», — заявил он.

BP принадлежало 20% «Роснефти». Компания начала избавляться от своей доли с 27 февраля. Также там заявили, что не будут заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России.

Ранее сообщалось, что России предрекли прибыль в $260 млрд от продажи нефти и газа в 2022 году.

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