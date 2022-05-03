58 новых компаний открыли россияне в Анталье с начала года

Россия занимает лидирующую позицию в турецкой провинции Анталья, открыв в этом городе с начала 2022 года почти 60 фирм. Об этом ТАСС заявил глава Торгово-промышленной палаты Антальи (ТППА) Давут Четин.

«В апреле у нас отмечен настоящий «русский бум» в создании компаний, Россия значительно обошла другие страны по этому показателю. Российский бизнес вырос в Анталье с начала года на 58 компаний», — отметил Четин.

По его словам, в прошлом году за первые четыре месяца в Анталье было зарегистрировано 19 фирм из России. То есть в 2022 году произошел трехкратный рост, при этом больше всего фирм было открыто в апреле.

Он добавил, что сейчас обсуждаются вопросы создания в Анталье второй зоны свободной торговли. Этот вопрос стал актуальным, так как в действующей зоне практически нет свободного места. Предполагается, что новая зона появится между прилегающими к Анталье провинциями Бурдур и Ыспарта площадью 10-14 млн кв.м.