Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Россия открыла в Анталье почти 60 компаний с начала 2022 года

Газета.Ruиещё 1

Россия занимает лидирующую позицию в турецкой провинции Анталья, открыв в этом городе с начала 2022 года почти 60 фирм. Об этом ТАСС заявил глава Торгово-промышленной палаты Антальи (ТППА) Давут Четин.

58 новых компаний открыли россияне в Анталье с начала года
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В апреле у нас отмечен настоящий «русский бум» в создании компаний, Россия значительно обошла другие страны по этому показателю. Российский бизнес вырос в Анталье с начала года на 58 компаний», — отметил Четин.

По его словам, в прошлом году за первые четыре месяца в Анталье было зарегистрировано 19 фирм из России. То есть в 2022 году произошел трехкратный рост, при этом больше всего фирм было открыто в апреле.

Он добавил, что сейчас обсуждаются вопросы создания в Анталье второй зоны свободной торговли. Этот вопрос стал актуальным, так как в действующей зоне практически нет свободного места. Предполагается, что новая зона появится между прилегающими к Анталье провинциями Бурдур и Ыспарта площадью 10-14 млн кв.м.

1 мая президент России Владимир Путин облегчил процесс постановки на налоговый учет зарубежных компаний при открытии счета в банке. Поправки вводят новое основание для постановки иностранных предприятий на налоговый учет — в связи с открытием счета в российском банке.

Компании,Владимир Путин,Торгово-промышленная палата,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители