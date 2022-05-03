Крупная немецкая банковская группа возобновила операции с РФ

Одна из крупнейших банковских групп Германии DZ Bank возобновила платежные операции с российскими банками после перерыва в несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.

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Как рассказал член правления банка Томас Ульрих, после начала спецоперации на Украине они приостановили платежные операции с российскими банками на три недели.

По его словам, они снова принимают платежи из России, но при условии отсутствия причастных к санкциям организаций или лиц.

Ульрих подчеркнул, что входящие платежи из России — это случаи, в которых немецкая компания получает деньги от поставок, контракты с которыми были заключены до начала украинского кризиса.

Отмечается, что DZ Bank принимает платежи из России для проживающих в Германии российских пенсионеров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.