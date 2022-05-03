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1 час назад

Банковская группа Германии DZ Bank возобновила платежные операции с российскими банками

Газета.Ruиещё 2

Одна из крупнейших банковских групп Германии DZ Bank возобновила платежные операции с российскими банками после перерыва в несколько недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Handelsblatt.

Крупная немецкая банковская группа возобновила операции с РФ
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал член правления банка Томас Ульрих, после начала спецоперации на Украине они приостановили платежные операции с российскими банками на три недели.

По его словам, они снова принимают платежи из России, но при условии отсутствия причастных к санкциям организаций или лиц.

Ульрих подчеркнул, что входящие платежи из России — это случаи, в которых немецкая компания получает деньги от поставок, контракты с которыми были заключены до начала украинского кризиса.

Отмечается, что DZ Bank принимает платежи из России для проживающих в Германии российских пенсионеров.

Россия не смогла исключить угрозу дефолта 4 мая

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Компании,Владимир Путин,
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