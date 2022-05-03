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2 часа назад

Олег Тиньков намерен забрать из России бренды Tinkoff и La Datcha

ТАССиещё 4

Предприниматель Олег Тиньков заберет бренды Tinkoff и La Datcha из России. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Олег Тиньков намерен забрать из России бренды Tinkoff и La Datcha
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прощай Тинькофф банк, прощай Россия. <…> Я забираю из страны брэнды Tinkoff and La Datcha. Они принадлежат моей семье", - написал Тиньков.

На прошлой неделе пресс-служба "Тинькофф" сообщила, что семейные трасты, связанные с основателем TCS Group Holding Plc, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании. Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ. Основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков тогда сказал, что горд, что вместе со своей командой "построил с нуля лучший банк в стране" и добавил, что сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей.

Как стало известно 22 апреля, "Тинькофф" в 2022 году проведет ребрендинг и откажется от использования старого бренда. "Тинькофф", как пояснялось в сообщении кредитной организации, уже давно перерос первоначальный смысл "именного" бренда, а компания давно готовилась к этому шагу, и последние события сделали это решение еще более актуальным.

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