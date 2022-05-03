Олег Тиньков намерен забрать из России бренды Tinkoff и La Datcha

Предприниматель Олег Тиньков заберет бренды Tinkoff и La Datcha из России. Об этом бизнесмен написал на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На прошлой неделе пресс-служба "Тинькофф" сообщила, что семейные трасты, связанные с основателем TCS Group Holding Plc, в результате ряда сделок избавились от всей своей доли в компании, а "Интеррос" стал держателем примерно 35,08% акций компании. Президент компании "Интеррос" Владимир Потанин заявил, что "Интеррос" как долгосрочный финансовый инвестор заинтересован в том, чтобы группа "Тинькофф" и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке РФ. Основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков тогда сказал, что горд, что вместе со своей командой "построил с нуля лучший банк в стране" и добавил, что сейчас пришло время уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей.