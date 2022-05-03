Тиньков попрощался с Россией цитатой из «Горе от ума»

Основатель «Тинькофф Банка» Олег Тиньков заявил, что попрощался с организацией и Россией, отметив, что он больше не «ездок в страну». Свои слова предприниматель опубликовал в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Тиньков подчеркнул, что его бизнес был построен без взяток и приглашения на работу друзей и знакомых. «Жаль, что моя страна скатилась в архаику, патернализм и холуйство», — заявил он. Он также поблагодарил предпринимателя Владимира Потанина, который «хотя и за копейки» выкупил его долю в головной компании «Тинькофф Банка» и подчеркнул, что забирает из России бренды Tinkoff и La Datcha.

В заключение Тиньков процитировал монолог Алексея Чацкого из произведения Александра Грибоедова« Горе от ума».

«Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету», — написал он.

О переговорах Тинькова по поводу продажи доли в «Тинькофф Банке» стало известно 23 апреля. Сообщалось, что он намерен полностью выйти из российских активов, так как хочет жить «не здесь и не зависеть от тех, кто сейчас руководит страной».