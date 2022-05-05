UniCredit зарезервировал €1,3 млрд на потери в России

Итальянская группа UniCredit повысила расходы на резервирование в 6,5 раза в годовом выражении и направила на покрытие возможных потерь €1,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

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Отмечается, что расходы на издержки повысили из-за рисков, связанных с Россией. €1,23 млрд резервов находятся на балансе Юникредит Банка, который контролируется группой.

В пресс-службе уточняют, что группа в первом квартале абсорбировала более 70% «экстремальных потерь», возможных в России. В связи с этим реализация любых возможных сценариев не окажет дополнительного негативного влияния на основной капитал.

В России Юникредит Банк входит в список системно значимых. Организация занимает 13-е место по активам (1,22 трлн руб. на 1 февраля) и 10-е место по капиталу (210,4 млрд руб). С марта банк не раскрывает отчетность по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) из-за временного запрета Банка России для всех кредитных организации.