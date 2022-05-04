Маск раскритиковал Apple в стиле Павла Дурова

Глава SpaceX Илон Маск раскритиковал действия американской компании Apple внутри магазина приложений App Store. В публикации в Twitter он сравнил 30-процентную комиссию для разработчиков с налогом на интернет.

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«Магазин Apple — это как налог в размере 30% на интернет. Это определенно не норма», — отметил предприниматель, недавно выкупивший Twitter.

Этот пост в том числе поддержал и ретвитнул глава Epic Тим Суини, который также выступает за изменения в размере комиссионных для создателей приложений.

В похожем стиле против комиссии в 30% выступает и создатель Telegram Павел Дуров. Он неоднократно публично критиковал Apple за 30-процентную комиссию, которую компания взимает с разработчиков за размещение приложений в своем магазине App Store.

По мнению главы мессенджера, попытки Apple оправдать такой процент несостоятельны, а пользователям стоит отстаивать свои интересы и бороться с монополией внутри экосистемы компании из Купертино.