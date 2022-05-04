Сервис Bankoff объявил о приостановке работы

«Теперь найти способ оплатить иностранный сервис или забронировать ту же гостиницу через сервисы бронирования, которые сейчас отключились для России, стало сложнее или дороже, потому что Bankoff позволял это делать практически без комиссии, один к одному по цене. Вчера подписался на канал, который пытается собирать всех пострадавших, у них пара сотен участников, около сотни еще зарегистрировались как пострадавшие, но наверняка их гораздо больше, потому что заблокировали Bankoff не только для россиян, а вообще сам Bankoff. То есть все, кто ими пользовались, неважно, какая страна проживания, оказались в такой же ситуации. У Bankoff есть ограничения, если не подтверждать свой аккаунт, а если подтвердить свой паспорт, все эти ограничения снимались, и можно было сколько угодно денег там держать. Но сейчас сервис закрылся и, скорее всего, не откроется уже, и все деньги остались у владельцев этого сервиса. И я вижу, что многие, и когда он работал, жаловались, что деньги не приходят. Сейчас уже вообще все говорят, что этот сервис был создан именно для того, чтобы отобрать деньги у всех, кто им пытается воспользоваться. Но я верю, что их заблокировали Stripe и Visa, а не то, что сами разработчики решили бежать с деньгами. Но поскольку вся эта тема с картой, которая выдается без какого-либо подтверждения всем желающим и всем, кто ею хотят пользоваться, мне кажется, изначально была не совсем легальна. Разработчики это понимали, и, возможно, они как-то это планировали решить со временем. Я видел, что с криптовалютного счета Bankoff начали выводить деньги, но не факт, что это связано с тем, что они с этими деньгами хотят уйти, пока еще рано говорить. Возможно, они ищут реальные способы перезапустить свой продукт или вернуть хотя бы деньги пользователям».