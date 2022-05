Сервис Bankoff объявил о приостановке работы

Компания объявила о приостановке работы 3 мая в клиентской рассылке. В письме указано, что Visa и Stripе уведомили Bankoff о приостановке онлайн и оффлайн-обслуживания карт сервиса из-за большого количества транзакций из России. Активы Bankoff и средства клиентов заморожены на счете сервиса в США. В самом сервисе заявили, что делают все возможное, чтобы решить проблему. Она коснулась вообще всех пользователей сервиса, говорит автор сайта All in one Person, пользователь Bankoff Константин Докучаев: