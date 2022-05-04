Маск допустил введение платы для некоторых пользователей Twitter

Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей. Об этом в своем аккаунте в соцсети заявил американский предприниматель Илон Маск.

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«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», - написал он.

Ранее Маск достиг договоренности о покупке соцсети Twitter за 44 млрд долларов. Самый богатый человек в мире станет единственным владельцем соцсети, выкупив ее акции по цене 54,20 доллара за штуку. Сделку планируется завершить до конца года.