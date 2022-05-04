Маск допустил введение платы для некоторых пользователей Twitter

Twitter может стать платным для коммерческих и государственных пользователей. Об этом в своем аккаунте в соцсети заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но возможна небольшая плата для коммерческих/правительственных пользователей», - написал он.
Ранее Маск достиг договоренности о покупке соцсети Twitter за 44 млрд долларов. Самый богатый человек в мире станет единственным владельцем соцсети, выкупив ее акции по цене 54,20 доллара за штуку. Сделку планируется завершить до конца года.
При этом бизнесмен пообещал раскрыть «невероятный потенциал» Twitter. Однако инвесторы опасаются, что Маск не сможет эффективно управлять сразу тремя компаниями. После объявления о покупке Twitter акции основного актива американского бизнесмена –Tesla – резко подешевели, а состояние Маска сократилось на 29 млрд долларов.