Российские отели начали снижать цены

На российских курортах зафиксировано снижение заявленной стоимости размещения в отелях на летний период. Об этом заявил «Коммерсанту» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он подчеркнул, что в марте—апреле средний тариф в трехзвездных гостиницах на 15–16% превышал прошлогодний, а сейчас — на 4–5%. По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне—августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10–45% ниже показателя марта.

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Ромашкин отметил, что в марте отельеры прогнозировали увеличение спроса в связи с резким сокращением полетной программы за рубеж. Однако с завершением туристического кэшбэка активность бронирований сократилась в среднем на 20% в сравнении с рекордным 2021 годом. Ситуация, по мнению эксперта, связана с падением доходов населения, общей тревожностью россиян и усложнившейся логистикой.

Как указал собеседник издания, Крым уже потерял год к году около 50% летних бронирований. Также регион не впервые не попал в топ-5 самых востребованных направлений на майские праздники. Согласно данным OneTwoTrip, средняя цена размещения в Ялте на июнь—август составляет 3,9 тысячи рублей, что на 45% ниже, чем в марте—апреле.

Также в Сочи средняя цена размещения на лето составляет 2,8 тысячи рублей за ночь, что на 25% меньше, чем в марте, в Красной Поляне — 3,2 тысячи (- 36%).

По мнению Ромашкина, средние тарифы в этом году будут ниже прошлогодних в среднем на 10%. Он также ожидает уменьшения загрузки относительно прошлогодней. Она может вернуться к

к значениям 2019 года, считает эксперт.

Падение цен на проживание в гостиницах зафиксировано только на курортах. Цены на отели в популярных экскурсионных направлениях пока остаются стабильными.

В частности, в Махачкале цена размещения относительно начала весны сохранилась (3 тысяч рублей за ночь), свидетельствуют данные OneTwoTrip.