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1 час назад

Maersk потеряла $700 млн после ухода из России

ТАСС

Убытки датской транспортной компании Maersk составили более 5 млрд крон (около $700 млн) в первом квартале из-за выхода с российского рынка. Об этом в среду сообщило агентство Ritzaus Bureau.

Подсчитаны потери Maersk после ухода из России
Фото: ReutersReuters

На долю Maersk приходится шестая часть всех контейнерных перевозок в мире. Как и ряд других западных компаний, она прекратила все операции в России и теперь попытается продать свои активы в российских портах, в том числе склад, холодильную камеру и терминал.

"Мы ведем переговоры с несколькими игроками, но это сложная ситуация. Мы также должны учитывать действующие санкции, и я подозреваю, что на это потребуется время", - прокомментировал планы по продаже глава перевозчика Сёрен Скоу.

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