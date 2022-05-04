Подсчитаны потери Maersk после ухода из России

Убытки датской транспортной компании Maersk составили более 5 млрд крон (около $700 млн) в первом квартале из-за выхода с российского рынка. Об этом в среду сообщило агентство Ritzaus Bureau .

На долю Maersk приходится шестая часть всех контейнерных перевозок в мире. Как и ряд других западных компаний, она прекратила все операции в России и теперь попытается продать свои активы в российских портах, в том числе склад, холодильную камеру и терминал.