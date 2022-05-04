Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ арестовал активы американской компании Google на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором НТВ требует обязать компанию разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube.
Ответчиками по делу также выступают головной офис Google и ирландское подразделение Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор.