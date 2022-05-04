Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором НТВ требует обязать компанию разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube.