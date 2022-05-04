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1 час назад

Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей

Lenta.ruиещё 1

Арбитражный суд Москвы по заявлению телекомпании НТВ арестовал активы американской компании Google на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд арестовал активы Google на 500 миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд наложил арест на денежные средства, а также на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению Google на общую сумму в размере 500 миллионов рублей. Соответствующие меры были приняты по иску, в котором НТВ требует обязать компанию разблокировать доступ к аккаунту в Google, в том числе к каналу на YouTube.

Ответчиками по делу также выступают головной офис Google и ирландское подразделение Google Ireland Limited. Третьим лицом к делу привлечен Роскомнадзор.

Компании,Роскомнадзор,Google,
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