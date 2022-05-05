В ФРГ не исключили временной нехватки бензина

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в эфире телеканала RTL, что эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ. Чиновник указал, что немецкое правительство работает над тем, чтобы этого не произошло.
"Может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина. Это не исключено, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло", — указал он в прямом эфире.
Ранее сообщалось, что Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Италии и Франции. Топливо закачивают в подземные хранилища, они уже заполнены на 80%, сообщил "Газпром".
Для сравнения, заполняемость ПХГ Евросоюза в среднем не превышает 34%. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила в Брюсселе, что Варшава готова помочь членам ЕС отказаться от российских энергоносителей.