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1 час назад

Министр экономики ФРГ не исключил временной нехватки бензина

Газета.Ruиещё 3

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в эфире телеканала RTL, что эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина на востоке ФРГ. Чиновник указал, что немецкое правительство работает над тем, чтобы этого не произошло.

В ФРГ не исключили временной нехватки бензина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Может произойти так, что в ограниченный период будет слишком мало нефти и, получается, слишком мало бензина. Это не исключено, но мы работаем над тем, чтобы этого не произошло", — указал он в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Италии и Франции. Топливо закачивают в подземные хранилища, они уже заполнены на 80%, сообщил "Газпром".

Для сравнения, заполняемость ПХГ Евросоюза в среднем не превышает 34%. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила в Брюсселе, что Варшава готова помочь членам ЕС отказаться от российских энергоносителей.

Компании,Анна Москва,Роберт Хабек,Газпром,ЕС,
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