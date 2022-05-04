Глава Coca-Cola допустил окончательный уход компании из России

Coca-Cola может окончательно уйти из России, если военная спецоперация РФ на Украине затянется. Об этом заявил глава компании Джеймс Куинси на мероприятии The Wall Street Journal.

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Coca-Cola не стала отказываться от продаж в России, столкнувшись с критикой в свой адрес. По мнению Куинси, подобные действия бизнеса вряд ли способны оказать давление на власти.

«Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет», — приводятся в материале слова главы компании.