Глава Coca-Cola допустил окончательный уход компании из России

Coca-Cola может окончательно уйти из России, если военная спецоперация РФ на Украине затянется. Об этом заявил глава компании Джеймс Куинси на мероприятии The Wall Street Journal.
Coca-Cola не стала отказываться от продаж в России, столкнувшись с критикой в свой адрес. По мнению Куинси, подобные действия бизнеса вряд ли способны оказать давление на власти.
«Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет», — приводятся в материале слова главы компании.
Напомним, что Coca-Cola заявила об ограничении деятельности в России еще в начале марта. Но о конкретных мерах тогда ничего не сообщалось. Затем дистрибутор продукции сообщил о планах повысить цены на свой ассортимент на треть.