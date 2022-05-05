Акционеры подали в суд на Netflix

Акционеры Netflix обвинили руководство компании в предоставлении ложной информации о реальном положении дел и подали коллективный иск в суд Сан-Франциско, сообщают СМИ.

Фото: Reuters Reuters

По мнению акционеров, руководство Netflix «скрыло более медленный рост числа подписчиков», который объясняется, в частности, «совместным использованием» аккаунтов и «усилением конкуренции со стороны других потоковых сервисов». Также руководство скрыло «трудности с удержанием пользователей» из-за которых сервис «теряет подписчиков». Как заявили акционеры, сокрытие информации привело к «существенным убыткам и ущербу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.