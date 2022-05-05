Продажи одежды в России резко сократились

Закрытие магазинов крупных зарубежных брендов, таких как H&M, Zara, Levi’s и Mango, привело к падению продаж одежды в России почти на четверть (23 процента) год к году в период с 21 февраля по 10 апреля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования компании Platforma. Рыночные источники отмечают, что россияне постепенно переходят на российские марки.

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До начала спецоперации, с 1 января по 20 февраля, напротив, наблюдался прирост продаж одежды — на 8 процентов год к году. По словам аналитиков Platforma, россияне постарались закупиться одеждой иностранных брендов перед их уходом — продажи в международных сетях с 21 февраля по 13 марта выросли сразу на 14–20 процентов.

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Альтернативу покупатели начали искать только к началу апреля. Исследование показало, что с 14 по 20 марта россияне интересовались одеждой отечественных брендов на 15,5 процента меньше прошлогоднего уровня, а к началу апреля оборот стремительно вырос — на 14–28 процентов. Глава компании Platforma Алексей Каштанов констатирует, что говорить о полном переключении на локальные бренды рано, но граждане начали тратить в российских магазинах гораздо больше. Он добавил, что на рост их расходов повлияло и увеличение цен.

При этом покупки одежды, обуви и аксессуаров в онлайне кратно выросли. Представители маркетплейса Ozon связывают тенденцию с тем, что отечественные производители увеличили число товарных позиций. В Wildberries также делают ставку на поставщиков из России. Отдельный раздел для российских брендов создали и в «Яндекс.Маркете». Консультант JosDeVries The Retail Company Ирина Болотова рассказала, что российские бренды выбирают онлайн-канал из-за низкого порога входа.