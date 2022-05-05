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41 минуту назад

«Ситимобил» перешёл в собственность владельца «Таксовичкоф»

Секрет Фирмы

1 мая петербургская компания «Транс-Миссия», которая владеет сервисами по заказу грузовых автомобилей «Грузовичкоф» и такси «Таксовичкоф», выкупила компанию «Ситимобил». Об этом сообщила пресс-служба сервиса. В рамках сделки «Транс-Миссия» получила все ключевые активы «Ситимобила» — программное обеспечение, домены, приложения, сайты и др. Информация о покупке появилась ещё в середине апреля.

Владелец «Таксовичкоф» выкупил «Ситимобил»
Фото: ТАССТАСС

Глава управляющей компании People & People (владеет «Транс-Миссией») Игорь Рудзий подчеркнул, что «Транс-Миссия» будет развивать «Ситимобил», запуская приложение в новых городах и открывая новые продукты. По его словам, объединения «Таксовичкоф» и «Ситимобила» не произойдёт, так как у брендов разная аудитория и география.

Рудзий пообещал, что сделка даст возможность предложить клиентам выгодные тарифы, а водителям — достойные условия труда.

«Оба приложения продолжат работу в прежнем режиме, и водителям не нужно будет менять брендирование автомобилей под другой автопарк или устанавливать другое приложение для получения заказов», — заверил он.

15 апреля СМИ сообщили о переговорах между «Транс-Миссией» и «Ситимобилом» о покупке части активов сервиса.

11 марта «Ситимобил» объявил о прекращении работы в России. Решение приняли акционеры компании. «Ситимобил» пообещал выполнить все обязательства перед сотрудниками и партнёрами в полном объёме. При этом отмечалось, что сервис каршеринга «Ситидрайв» продолжит свою работу.

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