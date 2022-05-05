Shell представила данные об убытках после ухода из России

Shell по итогам первого квартала потеряла $3,9 млрд в связи с уходом из России, следует из финансовой отчетности компании.
В конце февраля Shell заявила, что выходит из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин — 2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Также компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».
В пресс-релизе также говорится, что из-за ухода в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала было утрачено существенное влияние на инвестиции в «Сахалин — 2».
В конце апреля Financial Times предрекла Shell большие убытки из-за отказа от российских энергоресурсов — в частности, в случае выхода компании из проекта «Сахалин — 2». Доля Shell в этом проекте составляет 27,5%, и из-за санкций компания обязана продать ее другим участникам. Закрытие бизнеса в России принесет Shell убытки на $5 млрд.