Shell представила данные об убытках после ухода из России

Shell по итогам первого квартала потеряла $3,9 млрд в связи с уходом из России, следует из финансовой отчетности компании.

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В конце февраля Shell заявила, что выходит из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин — 2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Также компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».

В пресс-релизе также говорится, что из-за ухода в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала было утрачено существенное влияние на инвестиции в «Сахалин — 2».