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54 минуты назад

«Газпром» нашел новое применение «Северному потоку—2»

Лера Букина

«Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные мощности «Северного потока — 2» для развития газоснабжения Северо-Запада России. Об этом заявила компания в своем официальном Telegram-канале.

Отмечается, что это обусловлено простоем морской части газопровода.

«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», - подчеркнул «Газпром».

«Северный поток-2» заморозили в феврале, несмотря на окончание строительства. В начале апреля о возможности закрытия сообщила компания Gas for Europe — германская «дочка» оператора «Северного потока — 2».

Конкурент «Газпрома» подсчитал потери после ухода из России

Накануне, 4 мая, премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что фонд, созданный для поддержки «Северного потока 2», должен быть распущен в связи с невозможностью сотрудничества с Россией.

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