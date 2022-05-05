«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток — 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», - подчеркнул «Газпром».