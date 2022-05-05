В «Боржоми» начались увольнения

"Мы вынуждены внести изменения в трудовые договоры, так как у компании [IDS Borjomi Georgia] больше нет возможности на 100% оплачивать время простоя. Именно поэтому мы предложили сотрудникам обновленные условия, которые подразумевают 50% возмещение времени простоя. Почасовая оплата труда остается в силе. К сожалению, это для малой части сотрудников было неприемлемым, из-за чего мы были вынуждены начать процесс реорганизации на заводе и приостановить договоры 49 сотрудникам на основании законодательства", - сказано в заявлении.