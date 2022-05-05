В «Боржоми» начались увольнения

Компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом "Боржоми" проводит реорганизацию из-за приостановки работы, в рамках которой были уволены 49 сотрудников. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении компании IDS Borjomi Georgia.
"Мы вынуждены внести изменения в трудовые договоры, так как у компании [IDS Borjomi Georgia] больше нет возможности на 100% оплачивать время простоя. Именно поэтому мы предложили сотрудникам обновленные условия, которые подразумевают 50% возмещение времени простоя. Почасовая оплата труда остается в силе. К сожалению, это для малой части сотрудников было неприемлемым, из-за чего мы были вынуждены начать процесс реорганизации на заводе и приостановить договоры 49 сотрудникам на основании законодательства", - сказано в заявлении.
В компании также заявляют, что у них сложные финансовые проблемы и делается все для того, чтобы спасти "Боржоми" и максимально сохранить рабочие места. Сегодня в компании трудоустроены около 1 тыс. человек.
Компании IDS Borjomi Georgia 29 апреля опубликовала заявление, в котором говорилось, что им приходится временно приостановить работу в Грузии в связи с финансовыми сложностями, которые возникли в результате проведения специальной военной операции на Украине. 30 апреля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что вскоре станут известны "приятные новости" в связи с "Боржоми", однако не уточнив, что он имел ввиду.
IDS Borjomi Georgia входит в состав компании IDS Borjomi International, шестидесятипроцентной долей которой владеет компания "Альфа-групп", основателем которой является российский предприниматель Михаил Фридман, подпавший под санкции, введенные странами Запада из-за ситуации на Украине. 40% IDS Borjomi International принадлежат миноритарным акционерам.