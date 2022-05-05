Германия оценила успехи в снижении зависимости от российского газа

По оценке энергетической компании Uniper, первый терминал в Германии по приему сжиженного природного газа (СПГ) сможет покрывать 8,5 процента потребности страны в газе, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз предприятия. Таких успехов в снижении зависимости от российского газа государство добьется уже к концу 2022 года.

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«При мощности до 7,5 миллиарда кубометров в год около 8,5 процента потребности Германии в природном газе в будущем будут размещаться в Вильгельмсхафене», — указано в сообщении.

5 мая в этом немецком городе прошла пресс-конференция с участием министра экономики ФРГ Роберта Хабека. На мероприятии министр Нижней Саксонии Олаф Лис и Бернд Альтусманн заявили о «первой забивке свай» для терминала и скором фрахтовании двух плавучих хранилищ и регазификационных установок.

Проект СПГ-терминала предполагает два этапа реализации. Сначала будет построена инфраструктура для приема и регазификации сжиженного газа до зимы 2022/2023 года. На втором этапе, который планируется завершить до 2025 года, порт будет расширен для введения дополнительных установок — они будут обрабатывать аммиак и другие низкоуглеродные виды газа. Компания Uniper станет строителем и оператором терминала и инвестирует в проект около 65 миллионов евро (68,6 миллионов долларов).