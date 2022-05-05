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1 час назад

В России приготовились к уходу иностранных торговых сетей

Lenta.ru

В России приготовились к тому, что некоторые иностранные торговые сети могут уйти с рынка, как это ранее сделали непродуктовые ретейлеры. Такую вероятность не исключают в Минпромторге, сообщает газета «Известия».

В России приготовились к уходу иностранных торговых сетей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Министерство подготовило законопроект, который разрешит ретейлерам приобретать другие компании, если оборот торговой сети в этом регионе превышает 25 процентов в денежном выражении. Его готовятся рассмотреть в ближайшее время.

В Минпромторге подчеркнули, что потенциальный уход с российского рынка продовольственных сетей с иностранным участием влечет за собой риски. В частности, речь идет об ухудшении доступности товаров первой необходимости. Кроме того, сотрудники компаний могут потерять работу, в том числе сотрудники отделов, магазинов, грузчики и кассиры.

В конце апреля депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил ограничить работу продуктовых гипермаркетов по воскресеньям. Он объяснил, что такая мера призвана создать стимул для развития фермерских рынков, магазинов шаговой доступности, а также подсобных фермерских хозяйств. По его утверждению, деятельность нынешних продуктовых ярмарок либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

Компании,Олег Матвейчев,Минпромторг,Госдума,
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