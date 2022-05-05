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1 час назад

Производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России

Елена Прошина

Финская компания по производству и обжарке кофе Paulig Group продала свой бизнес в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Производитель кофе Paulig продал свой бизнес в России
Фото: ТАССТАСС

Новым владельцем 100% акций «Паулиг Рус» стал гражданин Индии Викас Сои. Также компания сменила название на ООО «Милфудс». Сои получил завод по обжарке кофе в Твери и штат сотрудников в 200 сотрудников. Бренд и рецепты Paulig не включили в продажу. Стоимость сделки не разглашается.

«Из-за нападения России на Украину и изменений в геополитической ситуации мы пришли к выводу, что продолжение бизнеса в РФ больше не является ни ответственным, ни жизнеспособным, и инициировали процесс вывода средств. Учитывая количество сотрудников, клиентов и местное законодательство, продажа бизнеса была лучшим решением», — сказал генеральный директор Paulig Рольф Ладау.

Отмечается, что бренд уйдет с рынка России в ближайшие месяцы. В период перехода, которой займет не более трех месяцев, компания продолжит поставлять зеленый кофе новому владельцу актива.

Напомним, что впервые о планах по уходу с российского рынка Paulig объявила еще в начале марта.

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