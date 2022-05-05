Как иностранные компании продают или передают бизнес в России

На этой неделе ФАС России одобрила ходатайство российского производителя сыров ТК "Мультипро" о покупке компании "Вимм-Билль-Данн Напитки". В PepsiCo, материнской компании приобретаемой организации, пояснили, что продают производственную площадку в Раменском, которая не работает с 2015 года. Однако это показательный случай, ведь сама PepsiCo еще в начале марта заявила, что приостанавливает продажу напитков и рекламную деятельность в России, но продолжит реализацию детского питания.

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Одни иностранные компании решили целиком или частично продать бизнес, другие - передать его местному менеджменту, однако кто-то нашел другие пути. Опрошенные "РГ" эксперты сходятся во мнении, что многие из "уходящих" компаний делают все так, чтобы в будущем вернуться и продолжить работу, сохранив свои активы на российской территории.

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Самое простое решение в сложившихся условиях - это продажа бизнеса. Если иностранная компания решила полностью уйти из России и не планирует возвращаться, нужно лишь найти покупателя и оформить передачу активов. По такому пути пошла, например, пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev, производящая пиво "Клинское" и Hougaarden. Она планируют продать свою долю в российской AB InBev Efes турецкому партнеру, который также участвует в проекте - Anadolu Efes.

Несколько иначе поступили финские компании: они продают даже не долю в бизнесе, а все активы в России. Так, производитель одноразовой посуды Huhtamaki планирует продать бизнес в РФ: это четыре производственных предприятия на территории страны. А производитель масла и плавленых сыров Valio уже нашел покупателя. Компания продает российской ГК "Велком" все свои активы в РФ, включая завод в Подмосковье и права на бренд Viola.

Об аналогичном решении в России заявила, например, польская LPP SA, владелец брендов Reserved, Cropp и Sinsay. Международная группа Mondi, в свою очередь, продаст три своих предприятия по производству бумаги в России. Рассматривают такое решение как один из вариантов, в частности, один из крупнейших в мире производителей сигарет и табачных изделий Japan Tabacco, а также австрийская группа Raiffeisen Bank International.

Передача российским управленцам и местным властям

Другое решение - провести своеобразный организационный маневр, продав бизнес в России местному менеджменту. Вчерашние управленцы, став новыми владельцами, смогут продолжить работу в прежнем режиме, без необходимости дополнительно вникать в бизнес-процессы. Так поступили, например, международная консалтинговая компания Accenture Plc и британский автодилер Inchcape. Французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric, в свою очередь, уже согласовала аналогичное решение с российскими властями.

Как отметил в разговоре с "РГ" управляющий партнер Odgers Berndtson Russia Роман Тышковский, иностранная компания также может выдать генеральную лицензию на управление своему топ-менеджменту или передать долю с правом обратного выкупа российским партнерам. "Еще один вариант ― передать долю государству или муниципалитетам. Такую стратегию выбрал альянс Renault-Nissan-Mitsubishi который передал свои активы российским властям. Для Renault российский рынок ― второй по объему сбыта после французского, поэтому компания хочет сохранить возможность вернуться, и это важно", - объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что концерн Renault передаст свою долю в "АвтоВАЗе" "Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту" (НАМИ) с правом обратного выкупа, а столичный завод Renault отойдет правительству Москвы.

Иностранные компании могут временно передать свою долю в бизнесе государству, муниципалитетам или доверительному управляющему

Кроме того, Тышковский рассказал, что есть и компании, которые готовы навсегда закрыть свои офисы и уволить 100% персонала в России. Он объяснил, что, как правило, это представительства американского бизнеса, у которых не было местных активов. Российские представительства в такой ситуации лишь занимались дистрибуцией продукции, например в сфере ритейла.

Опционные соглашения и доверительное управление

Управляющий партнер консалтинговой компании Quattor Advisory Гайк Мартиросян, в свою очередь, отметил, что зарубежные игроки также могут использовать временный выход из состава участников российской компании. Для этого они заключают опционные соглашения, которые позволят в течение определенного времени вновь приобрести доли российских компаний и продолжить деятельность, как ни в чем не бывало.

Однако, по словам эксперта, такая схема сопряжена с множеством юридических и налоговых тонкостей. Сама процедура выхода участника из российского общества должна быть предусмотрена уставом, а на этапе выплаты действительной стоимости доли могут возникнуть сложности из-за валютных ограничений. Непросто разобраться и с налогообложением таких маневров.

Мартиросян объяснил, что альтернативой выходу является передача долей компании в доверительное управление.

"Преимуществами доверительного управления являются относительная простота заключения договора с доверительным управляющим и контроль над ним. Формально оставаясь обладателем доли, иностранная компания сможет требовать предоставления отчетов об управлении, а также в любой момент вернуть доли из управления, расторгнув договор в одностороннем порядке", - рассказал собеседник "РГ".

Кроме того, передача долей в доверительное управление не порождает юридических, налоговых и финансовых последствий выхода из состава участников, а значит, не возникнет и проблемных ситуаций. Однако эксперт предупредил, что в данном случае многое зависит от квалификации управляющего, поэтому к подбору кандидатуры нужно подойти очень ответственно.