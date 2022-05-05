Германия начала заполнять газом крупнейшее хранилище в Европе

Крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище (ПХГ) «Реден», которое расположено в северной части Германии начали заполнять газом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы немецкого Федерального сетевого агентства.
«В качестве первого шага с сегодняшнего дня будет идти накопление относительно малых объемов газа. Идет активная работа по закупкам более крупных объемов для этого хранилища», — отметили в пресс-службе регулятора ФРГ.
Отмечается, что по состоянию на неделю со 2 мая хранилище заполнено на 0,6%. К 1 ноября власти планируют заполнить ПХГ на 90%.
Владелец ПХГ «Реден» — компания Astora. Это дочернее предприятие Gazprom Germania GmbH. По данным Astora, общая мощность «Реден» составляет около 4 млрд куб. м. Это примерно пятая часть всех мощностей ПХГ в Германии.
Ранее 5 мая глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что страна будет сокращать энергетическую зависимость от России, возобновляя работу ядерных реакторов, остановленных после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году.