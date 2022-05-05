Германия начала заполнять газом крупнейшее хранилище в Европе

Крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище (ПХГ) «Реден», которое расположено в северной части Германии начали заполнять газом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы немецкого Федерального сетевого агентства.

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«В качестве первого шага с сегодняшнего дня будет идти накопление относительно малых объемов газа. Идет активная работа по закупкам более крупных объемов для этого хранилища», — отметили в пресс-службе регулятора ФРГ.

Отмечается, что по состоянию на неделю со 2 мая хранилище заполнено на 0,6%. К 1 ноября власти планируют заполнить ПХГ на 90%.

Владелец ПХГ «Реден» — компания Astora. Это дочернее предприятие Gazprom Germania GmbH. По данным Astora, общая мощность «Реден» составляет около 4 млрд куб. м. Это примерно пятая часть всех мощностей ПХГ в Германии.