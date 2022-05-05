Великобритания ввела санкции против компании Evraz

Как отмечается в сообщении британского МИД, санкции в отношении Evraz были введены, поскольку "сталелитейная и горнодобывающая компания работает в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России ".

Evraz производит до 28 процентов всех российских железнодорожных колес и 97 процентов железнодорожных путей в России, и, по мнению Лондона, "имеет жизненно важное значение", поскольку Россия "использует железную дорогу для доставки ключевых военных грузов и войск к линии фронта на Украине".