Российские пивоварни остановили работу из-за хакеров

Некоторые российские пивоваренные заводы вынужденно приостановили работу из-за хакеров, устраивающих DDoS-атаки на серверы Единой государственной информсистемы учета алкоголя (ЕГАИС), пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, остановка производства коснулась, в частности, Московской пивоваренной компании (МПК), выпускающей пиво под брендами «Жигули барное», «Хамовники» и Bavaria. Мощности компании были остановлены 5 мая.

Помимо прочего, МПК испытывает сложности в производстве и отгрузке, а также нехватку свободных складских помещений. С подобными проблемами могли столкнуться и другие пивоваренные компании, отмечают источники издания.