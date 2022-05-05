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23 минуты назад

Владельцу франшизы KFC и Pizza Hut не удалось продать бизнес в России

Газета.Ru

Ресторанный холдинг AmRest, основанный в Польше, хотел продать свое российское подразделение инвестфонду "ВТБ Капитал", но у него не получилось это сделать. Данное подразделение управляет 267 заведениями KFC и Pizza Hut, пишет газета "Коммерсантъ".

Владельцу франшизы KFC и Pizza Hut не удалось продать бизнес в России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщается, сделка обсуждалась еще до начала специальной военной операции РФ на Украине. Она не состоялась из-за санкций Запада, введенных в отношении потенциального покупателя. По информации издания, компания теперь занимается поиском нового претендента на бизнес.

Из-за кризиса AmRes придется предложить скидку в 50%. Однако в этом случае холдингу будет трудно найти покупателя без риска оказаться под вторичными санкциями США, предупредили эксперты.

Ранее стало известно, что KFC и Pizza Hut отказались от инвестиций в развитие своих сетей в России.

8 марта на фоне операции России на Украине о приостановке деятельности в РФ объявила крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. В компании заявили, что временно закрывают все свои 850 ресторанов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Компании,Владимир Путин,ВТБ Капитал,
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