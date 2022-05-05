Владельцу франшизы KFC и Pizza Hut не удалось продать бизнес в России

Ресторанный холдинг AmRest, основанный в Польше, хотел продать свое российское подразделение инвестфонду "ВТБ Капитал", но у него не получилось это сделать. Данное подразделение управляет 267 заведениями KFC и Pizza Hut, пишет газета "Коммерсантъ".

Как сообщается, сделка обсуждалась еще до начала специальной военной операции РФ на Украине. Она не состоялась из-за санкций Запада, введенных в отношении потенциального покупателя. По информации издания, компания теперь занимается поиском нового претендента на бизнес.

Из-за кризиса AmRes придется предложить скидку в 50%. Однако в этом случае холдингу будет трудно найти покупателя без риска оказаться под вторичными санкциями США, предупредили эксперты.

Ранее стало известно, что KFC и Pizza Hut отказались от инвестиций в развитие своих сетей в России.

8 марта на фоне операции России на Украине о приостановке деятельности в РФ объявила крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's. В компании заявили, что временно закрывают все свои 850 ресторанов.