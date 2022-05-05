В Coca-Cola допустили возможность полного ухода с российского рынка

Coca-Cola может окончательно уйти покинуть российский рынок в случае, если военная спецоперация на Украине затянется. Соответствующее заявление было сделано главой компании Джеймсом Куинси на мероприятии The Wall Street Journal.

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Предприятие не стало отказываться от продаж в России, из-за чего ей пришлось столкнуться с критикой в свой адрес. Однако Квинси сомневается в том, что подобного рода действия бизнеса могут оказывать давление на власти. По его словам, “символизм — это важно, но решающим фактором он вряд ли станет”.

Об ограничении деятельности в Российской Федерации Coca-Cola заявляла в начале марта. О том, какие конкретно меры последуют, сообщено не было. Позднее дистрибутор продукции Coca-Cola компания «Coca-Cola HBC Россия» сообщала, что собирается повысить цены на свой ассортимент на 30%.