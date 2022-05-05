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1 час назад

Shell нашла покупателя на свои заправки в России

Lenta.ru

Британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell нашла покупателя на свои автозаправочные станции после решения об уходе компании из страны. Как сообщает Forbes, приобрести сеть АЗС может «Лукойл».

Shell нашла покупателя на свои заправки в России
Фото: ReutersReuters

Источники издания отметили, что сделка в настоящее время не подписана, продолжаются переговоры. Shell готова продать все заправки вместе с персоналом при условии, что сотрудникам сохранят заработную плату до конца года в прежнем размере.

В российском офисе компании отметили, что к покупке бизнеса присматривались несколько игроков, но наиболее вероятным считается «Лукойл». В настоящее время у нефтегазовой группы насчитывается около 370 АЗС в 28 городах России, некоторые из них работают по франшизе.

Представитель Shell заявил, что в настоящее время ведутся переговоры «независимыми заинтересованными сторонами», они идут в полном соответствии с санкциями и законами стран, где представлен бизнес.

В начале марта британская нефтегазовая группа Shell объявила о решении выйти из совместных с Россией предприятий и прекратить участие в проекте «Северный поток-2». Также компания намерена закрыть все свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России.

Потери компании, связанные с ее уходом из страны, составят от четырех до пяти миллиардов долларов в первом квартале этого года.

Компании,Shell,Лукойл,
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