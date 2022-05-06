Shell нашла покупателя на свои заправки в России

Нефтегазовая компания Shell намерена продать свой заправочный бизнес в России. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на источники.

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Речь идет о более чем 370 АЗС в 28 городах по всей стране. Они отмечают, что потенциальный покупатель уже найден, однако сделку еще не закрыли. Сообщается, что Shell продает все автозаправки вместе с персоналом. Одно из условий – выплата работникам АЗС текущих зарплат до конца года.

Бизнесом компании заинтересовались несколько игроков, в том числе «Лукойл». Он является наиболее вероятным покупателем, подчеркнул сотрудник российского офиса Shell.

Ранее в конце февраля Shell сообщила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Кроме того, компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».