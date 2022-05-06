Shell нашла покупателя на свои заправки в России

Нефтегазовая компания Shell намерена продать свой заправочный бизнес в России. Об этом пишет журнал Forbes со ссылкой на источники.
Речь идет о более чем 370 АЗС в 28 городах по всей стране. Они отмечают, что потенциальный покупатель уже найден, однако сделку еще не закрыли. Сообщается, что Shell продает все автозаправки вместе с персоналом. Одно из условий – выплата работникам АЗС текущих зарплат до конца года.
Бизнесом компании заинтересовались несколько игроков, в том числе «Лукойл». Он является наиболее вероятным покупателем, подчеркнул сотрудник российского офиса Shell.
Ранее в конце февраля Shell сообщила о выходе из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Кроме того, компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».
Как сообщалось 5 мая, Shell по итогам первого квартала лишилась $3,9 млрд в связи с уходом из России. Подчеркивалось, что значительное влияние на инвестиции в «Сахалине-2» было утрачено с 1 апреля 2022 года в связи с уходом в отставку исполнительных директоров Shell и увольнением управленческого и технического персонала.