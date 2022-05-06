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57 минут назад

"Совкомфлот" планирует продать часть флота

ТАССиещё 5

Компания "Совкомфлот" планирует продать часть флота, эксплуатация которого стала нецелесообразна на фоне санкций, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«Совкомфлот» продаст часть флота на фоне санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне РБК со ссылкой на британское издание Lloyd's List сообщало, что "Совкомфлот" планирует продать до трети флота. Однако в компании ТАСС заявили, что "появившиеся в СМИ слухи преувеличены".

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"К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений", - сказали в компании.

Компании,Совкомфлот,
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