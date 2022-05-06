Суд арестовал российские счета Dell

Системный интегратор «Талмер» подал в суд на российскую структуру компании Dell, обвинив её в неисполнении своих обязательств. Американский производитель компьютеров получил оплату и по договору должен был обеспечить техническую поддержку облачных сервисов VMware. Однако после начала спецоперации на Украине Dell приостановила работу в России и поэтому не стала следовать контракту.

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«Талмер» через суд потребовал вернуть деньги и арестовать счета российской структуры Dell на случай, если главный офис в Нидерландах попытается вывести активы из страны или продать их. Российский интегратор обвиняет партнёра в необоснованном обогащении и хочет получить 778,5 млн рублей. В деле в качестве третьей стороны также участвует «Мегафон», сообщает «Коммерсант».

«Несмотря на прекращение компанией VMware предоставления услуг в Российской Федерации, ответчик не предпринял никаких действий по альтернативному способу исполнения обязательств и не возвратил авансовые платежи ООО "Талмер"», — указано в тексте иска.

Арбитражный суд Москвы принял сторону «Талмера» и арестовал имущество и счета Dell. Это решение можно обжаловать в течение месяца. Соответствующий документ с итогами слушания находится в открытом доступе.