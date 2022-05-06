«Совкомфлот» продаст часть флота на фоне санкций

Крупнейшая судоходная компания в России «Совкомфлот» собирается продать часть флота, эксплуатация которого стала нецелесообразной в связи с западными санкциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Там опровергли данные СМИ о том, что «Совкомфлот» намерен продать до трети флота. В компании заявили, что «появившиеся в СМИ слухи преувеличены».

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж», — указали в компании, отметив, что также продадут нерентабельные из-за западных санкций суда.

Введенные Великобританией и ЕС санкции предполагают, что западные банки во время льготного периода должны прекратить действие договоров и контрактов с российскими компаниями. До 15 мая банки могут получать выплаты по кредитам от российским компаний и погасить их, что вынуждает «Совкомфлот» продать часть своего флота для погашения кредитов.