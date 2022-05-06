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44 минуты назад

Крупнейшая судоходная компания России решила продать часть флота

Лера Букина

Крупнейшая судоходная компания в России «Совкомфлот» собирается продать часть флота, эксплуатация которого стала нецелесообразной в связи с западными санкциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Совкомфлот» продаст часть флота на фоне санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там опровергли данные СМИ о том, что «Совкомфлот» намерен продать до трети флота. В компании заявили, что «появившиеся в СМИ слухи преувеличены».

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж», — указали в компании, отметив, что также продадут нерентабельные из-за западных санкций суда.

Введенные Великобританией и ЕС санкции предполагают, что западные банки во время льготного периода должны прекратить действие договоров и контрактов с российскими компаниями. До 15 мая банки могут получать выплаты по кредитам от российским компаний и погасить их, что вынуждает «Совкомфлот» продать часть своего флота для погашения кредитов.

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Собственный и зафрахтованный флот компании, включая суда совместных предприятий, насчитывает 134 судна. «Совкомфлот» принимает участие в обслуживании проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2», Tangguh (Индонезия).

Компании,Совкомфлот,ЕС,
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