Австрийский Raiffeisenbank прекратил сотрудничество с банками РФ

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) перестало сотрудничать с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета в группе. Об этом сообщил РБК представитель австрийской кредитной организации.

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«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — заявил представитель банка.

Перечень банков, которых коснулась эта мера, не уточняется, однако она точно не затронула российский «Райффайзенбанк».

В RBI объяснили, что решение о прекращении сотрудничества с рядом российских банков принято для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который банковская группа может своевременно обрабатывать в пользу клиентов. По словам источника РБК, RBI разослал российским клиентам предупреждения о закрытии счетов в евро. Среди них оказался «Тинькофф Банк».

Ранее сообщалось, что крупные европейские банки потеряли миллиарды долларов из-за санкций против России. В связи с этим, «Райффайзен» рассматривает возможные варианты для минимизации потерь, а также у него появились клиенты, готовые купить бизнес.