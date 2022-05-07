На Украине арестовали счета "Росатом Восточная Европа"

Офис генерального прокурора Украины заявил в субботу об аресте счетов компании "Росатом Восточная Европа".
"Банковские счета компании арестованы, а средства, размещенные на них в размере более 3 млн гривен (около $99,1 тыс.) переданы в управление национального агентства по розыску и менеджменту активов", - говорится в сообщении в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Уточняется, что арест наложен в рамках расследования уголовного дела по факту "присвоения или завладения имуществом и финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины".
Досудебное расследование проводят следователи одного из столичных управлений Нацполиции по материалам главуправления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.