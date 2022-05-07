Пенсионный фонд решил судиться с Маском из-за Twitter

Пенсионный фонд полиции города Орландо (США) обратился в суд с иском в отношении бизнесмена Илона Маска из-за его намерения приобрести Twitter за $44 млрд. В фонде заявили, что закон не разрешает быстрое поглощение сети микроблогов. Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на Reuters.

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Сотрудники фонда утверждают, что, по законам штата Делавэр, Маск не сможет завершить сделку по приобретению сети минимум до 2025 года, если только владельцы двух третей акций не одобрят ее раньше.

В иске отмечается, что бизнесмен договорился с такими крупными акционерами Twitter, как компания Morgan Stanley и основатель соцсети Джек Дорси. После покупки у них 9% акций он стал «заинтересованным акционером», и из-за этого необходима отсрочка.