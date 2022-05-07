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1 час назад

Пенсионный фонд решил судиться с Маском из-за Twitter

Илья Родин

Пенсионный фонд полиции города Орландо (США) обратился в суд с иском в отношении бизнесмена Илона Маска из-за его намерения приобрести Twitter за $44 млрд. В фонде заявили, что закон не разрешает быстрое поглощение сети микроблогов. Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на Reuters.

Пенсионный фонд решил судиться с Маском из-за Twitter
Фото: ReutersReuters

Сотрудники фонда утверждают, что, по законам штата Делавэр, Маск не сможет завершить сделку по приобретению сети минимум до 2025 года, если только владельцы двух третей акций не одобрят ее раньше.

В иске отмечается, что бизнесмен договорился с такими крупными акционерами Twitter, как компания Morgan Stanley и основатель соцсети Джек Дорси. После покупки у них 9% акций он стал «заинтересованным акционером», и из-за этого необходима отсрочка.

Отмечается, что Маск надеется завершить покупку Twitter на условиях $54,2 за акцию до конца 2022 года. Если ему это все же удастся, то сделка станет одной из самых крупных в мире с использованием заемных средств.

Компании,Джек Дорси,
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