В России может возникнуть дефицит чая

В России осенью может возникнуть дефицит чая. Причинами станут нулевые пошлины на ввоз готовой продукции и подорожание морских перевозок. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Риски возникновения дефицита чая к осени выросли. При 10-процентных ставках на ввоз готовой чайной продукции риск дефицита гораздо ниже, чем при нулевых», - заявил глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По его словам, в марте страны ЕАЭС отменили пошлины на ввоз чая в упаковках. Кроме того, из-за санкций сократилось количество морских контейнеров, прибывающих в Россию, а цена их фрахта выросла.

Эксперт подсчитал, что стандартный морской контейнер вмещает 5-7 тонн готового чая, или 20-25 тонн сырья. Но теперь готовый чай везти выгоднее из-за более высокой добавленной стоимости. Поэтому сократится предложение иностранного сырья, которое перерабатывает российская отрасль.

По мнению Чантурии, если до конца мая не отменят нулевую пошлину на ввоз готового чая, то «мы рискуем вернуться обратно в 1990-е годы, когда чайная отрасль в России была ориентирована исключительно на продажу иностранных брендов».

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