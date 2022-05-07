Ливия понадеялась возобновить нефтегазовые проекты с Россией

Посол Ливии в России Мухаммед Маграви заявил, что страна надеется возобновить нефтегазовые проекты с Москвой в ходе переговоров на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет июне. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, из-за введенных Западом антироссийских санкций был приостановлен ряд проектов в нефтегазовой отрасли.

«У нас была большая программа до войны, много хороших проектов в сфере нефти и газа, но, к сожалению, после санкций немного все заморозилось», — сказал Маграви.

Посол добавил, что сейчас идут переговоры об участии Ливии в ПМЭФ. В состав делегации страны, помимо посла, могут войти премьер-министр Ливии, министры здравоохранения, финансов и образования, а также представители крупных компаний нефтегазовой отрасли и сферы связи.